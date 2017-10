Rogue Trooper Redux - Gameplaytrailer mit Story, Upgradesystem und Koop-Modus

Dienstag, 10. Oktober 2017 um 12:15

Im Trailer zur Neuauflage, des auf den "Rogue Trooper"-Comics basierenden Third-Person-Shooters, gibt Rebellion Einblicke in die Story und das Upgradesystem unserer Ausrüstung.

Nachdem "New Earth" durch andauernde Kriege unbewohnbar wurde, setzt das Militär auf genetische Infanteristen, die auf der giftigen Oberfläche kämpfen sollen. Jedoch werden beinahe alle in einem Hinterhalt getötet, als der letzte G.I. sinnen wir nun auf Rache. In 13 Missionen schleichen und kämpfen wir uns durch Schauplätze, die auch aus den Comics bekannt sind.

Im Laufe der Kampange sammeln wir Biochips unserer gefallenen Kollegen auf, mit denen wir unsere Ausrüstung verbessern. Somit erhalten wir stationäre Geschütze, Kettenblitzerweiterungen oder einen Holo-Täuschkörper.

Zusätzlich können wir uns auch mit bis zu drei Mitspielern in den Koop-Modus stürzen und auf fünf Karten in den Spielmodi "Stronghold" unsere Position gegen Gegnerhorden verteidigen oder in "Progress" an ein sicherers Ziel kommen.

Rogue Trooper Redux erscheint am 17. Oktober für PC, PS4, Xbox One und die Switch.