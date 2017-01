Samstag, 14. Januar 2017 um 00:01

Auch im GameStar Rückblick 02/2007 schauen wir 10 Jahre zurück auf Klassiker der PC-Spiele-Geschichte. Dieses mal mit dabei: Der DLC Knights of the Nine zum Rollenspiel The Elder Scrolls 4: Oblivion, der Taktik-Shooter Rainbow Six: Vegas, das Actionspiel Rayman Raving Rabbids und die Sport-Simulation Top Spin 2.