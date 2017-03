Samstag, 18. März 2017 um 00:01

Die GameStar-Ausgabe 04/2007 kucken wir uns im Rückblick an und wählen vier Highlights aus. Die Redakteure erinnern sich an den Ego-Shooter Stalker: Shadow of Chernobyl, an das Action-Rollenspiel Jade Empire, das Point-&-Click-Adventure Simon the Sorcerer: Chaos ist das halbe Leben und das Action-Rollenspiel Silverfall.