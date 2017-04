Samstag, 15. April 2017 um 00:01

Schnell mal zehn Jahre zurück: Die GameStar-Ausgabe 05/2007 kucken wir uns im Rückblick an und wählen vier Highlights aus. Die Redakteure erinnern sich an den 3rd-Person-Shooter Resident Evil 4, die Action-Simulation Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific, das Rennspiel Test Drive Unlimited und das Echtzeit-Strategiespiel Command & Conquer 3: Tiberium Wars.