Samstag, 20. Mai 2017 um 00:01

Abspielschaltfläche anklicken und und zehn Jahre in der Zeit zurückspringen: Die GameStar-Ausgabe 06/2007 kucken wir uns im Rückblick an und wählen vier Highlights aus. Die Redakteure erinnern sich an das Echtzeit-Strategiespiel Ancient Wars: Sparta, das Action-Rollenspiel Dawn of Magic, das Horrorspiel Penumbra: Im Halbschatten und an das Action-Adventure Teenage Mutant Ninja Turtles.