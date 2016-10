Rückblick - Zur GameStar-Ausgabe 11/2006

15.10.2016 22 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Die Redakteure Petra Schmitz, Sebastian Stange, Michael Graf und Chefredakteur Heiko Klinge plaudern über die 10 Jahre alten Highlights der GameStar 11/2006. Mit dabei sind das Adventure Baphomets Fluch: Der Engel des Todes, das Echtzeit-Taktikspiel Company of Heroes, der 3rd-Person-Shooter Just Cause und das Rollenspiel Gothic 3.