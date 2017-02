Sea of Thieves - Entwickler-Video stellt Skelett-Kämpfe und neue Gebiete vor

Freitag, 17. Februar 2017 um 16:30

Das Action-MMO Sea of Thieves befindet sich immer noch in einer geschlossenen Test-Phase und die Entwickler arbeiten weiter fleißig an neuen Inhalten. Mit dem Alpha-Update 0.1.1 gibt es einige Neuerungen und Änderungen, die im Trailer vorgestellt werden.

Demnach wird die Spielwelt um neue Inseln erweitert, die man auf der Suche nach Schätzen durchforsten kann. Allerdings sollte das Piraten-Team dabei vorsichtig vorgehen, da einige Inseln von Skelett-Kriegern bewacht werden. Wer lieber auf PvP-Gefechte steht, mopst die Schatzkisten einfach aus den Lagern anderer Spieler. Aufgrund des neu eingeführten Fallschadens ist es aber keine gute Idee mehr, sich von einer Hängebrücke einfach auf sein Schiff fallen zu lassen.

Sea of Thieves soll im Laufe des Jahres 2017 für PC und Xbox One erscheinen.