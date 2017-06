SEED - EA stellt die »Search for Extraordinary Experiences Division« im Trailer vor

Samstag, 10. Juni 2017 um 22:51

SEED steht für Search for Extraordinary Experiences Division. Dahinter verbirgt sich EAs neue Forschungsabteilung, die nicht direkt an Spielen, sondern vielmehr an neuen Technologien arbeitet. Hightechbereiche wie KI oder gar virtuelle Menschen stehen im Vordergrund.

Mehr als das Konzept von SEED gibt es leider noch nicht - über konkrete Technologien und wie sie in Spielen zum Einsatz kommen, wollte Electronic Arts im Rahmen der E3-Präsentation keine Antwort geben. SEED ist kein konkretes Entwicklungstudio, die Abteilung sitzt in Stockholm (Schweden) und Los Angeles (USA) und ist damit aller Wahrscheinlichkeit nach Teil von DICE SE und DICE LA.