Sekten, Kulte, Mörder - 5 schlimme Gaming-Sekten

Freitag, 03. November 2017 um 17:22

Disclaimer: In einem Anflug geistiger Schwäche ist Redakteur Dimi an zwei Stellen im Video nicht in der Lage, den korrekten Plural von Kult (nämlich Kulte) richtig auszusprechen. Er hing gedanklich nämlich beim englischen »Cults« fest und redet deshalb Quatsch. Leider ist ihm das erst nach dem Mastering aufgefallen, er ärgert sich furchtbar darüber und würde ganz furchtbar unter der Kritik der Community leiden, wenn ihr ihn dafür auslacht. Dimi bietet um Nachsicht und gelobt Besserung!

Nichtsdestotrotz erwarten euch im Video die 5 schlimme Gaming-Sekten, die auf ihre jeweils eigene Art und Weise im Gedächtnis der Spielekultur bleiben sollten. Einige sind imperialistische Alien-Armeen, andere lediglich US-amerikanische Scharlatane. Und weil die Unterscheidung zwischen Sekte, Kult und Cult gar nicht so selbstverständlich ist, haben wir sogar bei Ubisofts Kultexperten für Far Cry 5 nachgefragt, damit er auf den Punkt bringt, worüber wir hier eigentlich sprechen.