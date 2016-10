Seven - Das Schleich-Diablo der Ex-Witchermacher im Trailer

07.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Einige ehemalige Witcher-Entwickler haben sich zusammengetan, um das postapokalyptische Iso-Rollenspiel Seven: The Days Long Gone zu entwickeln. Darin turnen wir in bestem Parkourstil durch eine nonlineare Welt und müssen uns mit Feinden genauso herumschlagen wie harten moralischen Entscheidungen.

Die Kamera-Perspektive des Spiels lässt uns sofort an Diablo denken, allerdings zahlt Seven auch Thief zu seinen Inspirationen: Wer lieber heimlich und leise vorgehen will, kann sich auch aufs Schleichen spezialisieren und die Parkour-Tricks nutzen, um Gegner einfach zu umgehen oder aus dem Hinterhalt zu attackieren.