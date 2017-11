Seven: The Days Long Gone - Trailer zeigt, wie Ex-Witcher-Macher Action-RPGs revolutionieren wollen

Freitag, 10. November 2017 um 16:00

Im Trailer zu ihrem Action-Rollenspiel Seven: The Days Long Gone erklären die Ex-Witcher-Macher von Fool's Theory das umfangreiche Bewegungs-Repertoire des Helden Teriel. Der Meisterdieb ist von einem uralten Dämon besessen und wurde auf die Gefängnisinsel Peh verbannt. Im Lauf des Spiels sollen wir die finsteren Geheimnisse der Steampunk-Welt aufdecken. Die Entwickler versprechen eine tiefe Story, die wir - ungewöhnlich für ein Action-RPG - durch moralische Entscheidungen mitbestimmen.

Überhaupt will uns Seven für das Genre ungewöhnlich viel Freiheit bieten. Statt nur durch weitgehend ebene Gebiete wie in Diablo 3 zu marschieren, springen und klettern wir hier mit von Thief inspirierten Parcours-Tricks viel agiler. Und statt einzelner Maps erkunden wir eine offene Sandbox-Welt.

So können wir auch darauf setzen, den Augen unserer Feinde zu entgehen und aus den Schatten zuzuschlagen. Stealth-Helden hacken außerdem Computer und knacken Schlösser, um ihr Ziel zu erreichen. Genauso dürfen wir aber auf klassische Hack'n'Slay-Gewalt mit verschiedenen Kampfstilen setzen.

Weitere klassische Genre-Zutaten, die auf keinen Fall fehlen dürfen: Fette Beute und freie Charakterentwicklung. Wir schalten neue Fähigkeiten frei und verbessern sie, um Teriel unserem Spielstil anzupassen.

Seven hat bereits den Goldstatus erreicht, der Steam-Release ist für den ersten Dezember 2017b geplant. Die Standard-Edition kostet 30 Euro. Die digitale Collector's Edition mit digitalem Artbook, Karte, Guide und dem Soundtrack vom Witcher-3-Komponisten schlägt mit 40 Euro zu Buche.