Shadow Warrior 2 - Back to the 80ies: Transformers-Titelmusik im PC-Launch-Trailer

In dem Shooter/ First-Person-Actiontitel Shadow Warrior 2 schlüpfen Spieler abermals in die Rolle des Ninjas Lo Wang aus dem Vorgänger. Dieser wird in den Konflikt zwischen einem jungen Wissenschaftler, dem kontroversen Führer eines Kults sowie einer neuen Droge namens »Shade« gezogen. Zwangsläufig gerät er dabei in die Schusslinie und muss sich seiner Haut erwehren. Zu diesem Zweck kann Lo Wang sowohl auf 70 verschiedene Klingen- und Schusswaffen zurückgreifen. Dazu zählen neben dem Katana unter anderem auch Kurzschwerter, Klauen und Sichelklingen. Beim Kampfsystem wird mit der Gewaltdarstellung nicht zimperlich umgegangen. So lassen sich einzelne Körperteile und Köpfe abtrennen. Wer sich übrigens nicht gerne alleine durch die Gegnerhorden schnetzeln möchte, kann die Kampagne auch im Koop-Modus für bis zu vier Spieler in Angriff nehmen. Der Entwickler Flying Wild Hog arbeitet für Shadow Warrior 2 an einem neuen Kampfsystem, bei dem wohl vor allem die Gewalt im Vordergrund stehen wird. Des Weiteren wird es prozedural aufgebaute Levels sowie ein Upgrade-System für die Waffen geben.