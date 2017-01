Shadow Warrior 2 - Niedrige und ultra Grafik-Details im Vergleich

Dienstag, 18. Oktober 2016 um 08:18

Wir vergleichen die Grafik von Shadow Warrior 2 auf dem PC mit niedrigen und ultra Grafik-Details. Shadow Warrior 2 bietet Spielern die Nvidia-exklusive Technik Nvidia Multi-Res Shading an, eine Technik, die bisher in VR Spielen verwendet wird, um die GPU-Performance zu erhöhen. Dabei wird das Bild in der Mitte mit normaler Auflösung dargestellt, an den Rändern hingegen mit einer deutlich niedrigeren Auflösung (bis zu 40% der ursprünglichen Auflösung). Auch sonst lässt sich die Grafik des Shooters umfangreich anpassen. So kann man neben diversen HDR-Optionen auch alles weitere von Texturen, über Schatten bis hin zur Auflösungsskalierung alles festlegen. Zudem lassen sich Filter wie chromatische Abberation, Filmkörnung und Bewegungsunschärfe deaktivieren, was wir in diesem Video auf allen Detailstufen getan haben. Eine Übersicht über die Grafik-Einstellungen gibt es am Ende des Videos. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.