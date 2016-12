Shadow Warrior 2 - Weihnachts-Event mit Ninjas und Santa-Claus-Dämonen

Donnerstag, 22. Dezember 2016 um 16:39

Shadow Warrior 2 von Flying Wild Hog ist zwar ein brutaler Shooter mit Ninjas und Dämonen, doch das heißt noch lange nicht, dass es darin nicht festlich zugehen kann. Vor allem, wenn eine Horde Dämonen das Weihnachtsfest stört und für Randale sorgen. Da hilft nur eines: Held Lo Wang muss Weihnachten retten! Wie es dort zugeht, sehen wir bereits gut in dem extra zum Event veröffentlichten Video. Unterlegt von japansicher Weihnachtsmusik metzelt sich unser Ninja Lo Wang durch festliche Gegnerhorden.

In der mit Patch 1.1.7.0 eigeführten kostenlosen Bonus-Mission muss Lo Wang – wie im Video zu sehen - kuriose Weihnachts-Dämonen bekämpfen. Beispielsweise eklige Schlangenmonster mit Zipfelmützen oder einem ebenfalls bemützten Riesen-Oger, der mit Geschenke-Säcken wirft. Ziel der ganzen Schlachterei: Die Weihnachtsgeschenke vor den Dämonen bewahren und so Weihnachten retten. Patch 1.1.7.0 bringt neben dem Weihnachtsspaß auch einige Bug-Fixes im Gameplay und im Multiplayer sowie diverse Änderungen am Interface.