Shakedown: Hawaii - Gameplay-Trailer zeigt pixelige Zerstörungswut auf Nintendo Switch

Mittwoch, 01. März 2017 um 13:15

Von den Machern von Retro City Rampage kommt das tropische Shakedown: Hawaii, in dem Spieler eine pixelige 16-bit-Traumurlaubskulisse in Schutt und Asche legen. Vblank Entertainment bietet dabei einmal mehr ein Open World-Abenteuer der etwas anderen Art, in dem nichts und niemand sicher zu sein scheint. Flammenwerfer, Schusswaffen und natürlich Fahrzeuge werden verwendet, um alles kurz und klein zu kriegen.

Shakedown: Hawaii erscheint im April 2017 zuerst Nintendo Switch und später für PC, PS4, Nintendo 3DS und PS Vita.