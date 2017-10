Shakes & Fidget - The Adventure - Kickstarter-Trailer stellt das schräge Adventure vor

Donnerstag, 19. Oktober 2017 um 14:57

Das Comic-Duo Shakes & Fidget bekommen nach einem Browserspiel auch ein vollwertiges Adventure. Auf Kickstarter startete vor kurzem die Crowdfunding-Kampagne, die mindestens 250.000 Euro einnehmen will. Gleichzeitig wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der die Fans um Unterstützung bittet. Das Projekt entsteht in einer Coproduktion zwischen King Art Games (The Book of Unwritten Tales) und Playa Games (Shakes & Fidget).

Das Point and Click Adventure wird für Windows, Mac und Linux entwickelt und soll auf Steam und auf GOG erscheinen. Sollten das Kickstarterziel übertroffen werden, planen die Entwickler weitere Sprachen, Versionen für die Xbox One und Playstation 4 und mehr Charakteranimationen.

Die Entwickler geben auf der Kickstarterseite an, dass es zu wenig lustige Spiele gibt und sie Adventure-Klassiker wie Day of the Tentacle oder Sam & Max verehren. Mit ihrem Abenteuer wollen sie ein »unkompliziertes, spaßiges 2D Point and Click Adventure« bieten, das seine Witze vor allem aus der Fantasy-und Pop-Kultur zieht.

Shakes & Fidget wurden von den Zeichnern Marvin Clifford und Oskar Pannier aus Berlin erdacht. Clifford ist auch Teil des Entwicklerteams und ist für die Cartoon-Grafik des Adventures verantwortlich. Das verrückte Abenteuer soll nach aktuellen Planungen im Herbst 2018 erscheinen, wenn die Kickstarter-Kampagne erfolgreich ist.