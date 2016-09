Skyforge - Epische Kämpfe im Trailer zum Ascension-Update

Skyforge ist ein Free2Play-Online-Rollenspiel von Allods Team und Obsidian Entertainment für den PC. Der Spieler kann seinen Helden aus (zum Release) 15 Klassen zusammenstellen, gemeinsam mit Freunden zahlreiche Quests erledigen und gegen Monster kämpfen. Skyforge setzt dabei auf ein Actionkampfsystem mit direktem Zielen und Combos. Außerdem kann der Spieler jederzeit seine Klasse wechseln und so immer frei entscheiden, welche Klasse er weiterleveln will. Statt nur auf Open World setzt Skyforge auch auf Instanzen, an deren Ende ein Bosskampf wartet. Es gibt aber auch eine Handvoll Open-World-Gebiete, in den Questsreihen gefunden und Nebenquests erfüllt werden, auch abseits der vertonten Storykampagne. Alle Gebiete werden über das Observatorium erreicht, das als Hub dient. Zur Story: Der Spieler wird in Skyforge gleich zu Beginn getötet, erwacht dann wieder und stellt fest, dass er zu den Unsterblichen gehört. Diese Beschützer der Welt Aelion wollen zu Göttern aufsteigen und müssen dazu nicht nur ihre Fähigkeiten ausbauen sondern auch genug Anhänger finden, die an den Spieler glauben. Die Geschichte erzählt im Verlauf von Verrat und Krieg zwischen den Göttern. Spätere Content-Updates fügen neue Raids, Invasions-Events in die Spielwelt und andere Gruppenaktivitäten ein. Es gibt Reittiere bzw. Fahrzeuge.