Skyrim - Switch gegen PS3, Xbox One und PC im Grafikvergleich

Skyrim hat es auf die Switch geschafft, aber wie gut schlägt sich die Switch-Version gegenüber anderen Konsolen oder dem PC? Zeit also für einen kleinen Grafikvergleich.

Skyrim für Switch im GamePro-Test

Wir stellen die Switch-Version der PS3, Xbox One und dem PC gegenüber. Die PS3-Version gilt stellvertretend für die Last-Gen-Konsolen, die Xbox One für Current-Gen. Die PC-Version ist auf maximale Grafikdetails bei einer Auflösung von 1080p gestellt und bildet damit die Basis für diesen Vergleich, also wie nah kommen sämtliche anderen Versionen an das Maximum heran.

Sehr erfreulich: Skyrim sieht auf der Switch gut aus und hebt sich deutlich von der PS3 Version ab. Es basiert auf der Special Edition, die aber an die Performance der Switch angepasst wurde. Spiegelungen, Wasserqualität, Weitsicht und Details sind gegenüber der PS3 stark verbessert. Trotzdem: in eben diesen Punkten mussten gegenüber Current-Gen und PC Abstriche gemacht werden. Auch die volumetrische Beleuchtung wurde heruntergeschraubt, HD-Texturen fehlen.

Alles in allem ist die Switch-Version von Skyrim ein gelungener Port und ganz ehrlich: Skyrim für unterwegs ist genial.

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

