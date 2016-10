Smash+Grab - Fast 14 Minuten Gameplay mit Erklärungen

10.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Die Entwickler von Smash+Grab zeigen in diesem Gameplay-Video ihr Multiplayer-Spiel in ausführlichen Spielszenen und erklären, wie der Titel überhaupt funktioniert. Dabei sehen wir die Early-Access-Version, die über Steam bereits spielbar ist.

In Smash+Grab gehen die Spieler nicht allein in den Kampf sondern werden von je fünf KI-Kollegen begleitet, also von einer kleinen Gang. Dabei kann man sich mit Nah- und Fernkampfwaffen in den Kampf stürzen.

Im Gameplay-Video sehen wir auch viele der Fähigkeiten und Upgrades, die man im Spiel einsetzen kann. Wer sich also einen guten Überblick über das Spiel verschaffen will, ist bei diesem Video genau richtig.