Sneaky Pete - Serien-Trailer von Breaking-Bad-Star Bryan Cranston mit Giovanni Ribisi

Freitag, 16. Dezember 2016 um 05:53

Die neue Amazon-Serie Sneaky Pete von Bryan Cranston (Breaking Bad) mit Giovanni Ribisi hat einen Trailer zur ersten Staffel. Vor gut einem Jahr wurde bereits die Pilotfolge von Regisseur Seth Gordon (Kill the Boss) vorgestellt und schnell stand fest, dass eine volle erste Staffel gibt.

Giovanni Ribisi (Public Enemies) stellt darin den Trickbetrüger und Hochstapler Marius dar, der nach seinem Gefängnisaufenthalt die Identität seines Zellennachbarn Pete annimmt und bei dessen seit Langem entfremdeter und nichts ahnender Familie einzieht. Eingebunden in deren Kautionsgeschäfte wird er zu einem Kriminellen, der andere Kriminelle festsetzt.

In weiteren Rollen spielen Marin Ireland (Side Effects), Margo Martindale (The Millers), Peter Gerety (Prime Suspect), Libe Barer (Parenthood) und Shane McRae (Still Alice) mit. Das Drehbuch stammt von Bryan Cranston und David Shore (Dr. House).

Die erste Staffel Sneaky Pete geht am 13. Januar 2017 auf Amazon Prime Video an den Start.