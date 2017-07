Sniper Elite 4 - Endlich ein Level in Deutschland - Trailer zum letzter Story-DLC

Donnerstag, 13. Juli 2017 um 10:00

Mit Deathstorm Part 3: Obliteration geht die DLC-Story-Kampagne für Sniper Elite 4 zu Ende. Der letzte Teil der Download-Erweiterung wird ab dem 18. Juli 2017 für PS4, Xbox One und PC als Einzelkauf oder als Teil des Season Passes angeboten und liefert die erste Mission des Spiels, die nach Deutschland führt - in die fiktive Stadt Steigerloch in Bayern. Dort soll der Spieler allein oder im Koop-Modus eine unterirdische Forschungsanlage für Nuklear-Waffen infiltrieren.

Neuer Schwierigkeitsgrad für alle

Am 18.7. soll auch ein neuer, besonders hoher Schwierigkeitsgrad freigeschaltet werden. »Authentic Plus« soll weniger Bildschirmhilfen und noch aufmerksamere Gegner bieten. Außerdem gibt es eine Reihe von neuen Multiplayer-Maps als kostenlose Dreingabe.

