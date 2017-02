Sniper: Ghost Warrior 3 - Trailer: Das erwartet die Scharfschützen in der Beta

Freitag, 03. Februar 2017 um 17:17

Der Trailer zu Sniper Ghost Warrior 3 läutet die Beta des Sniper-Shooters ein, die vom 3. bis zum 5. Februar 2017 weltweit stattfindet. Wer sich bis Mitternacht am 3. Februar unter http://sniperghostwarrior3.com/beta anmeldet, kann das Spiel bei Steam herunterladen und zwei Missionen ausprobieren.

In »Cut Off« muss ein Camp der Separatisten infiltriert und dort eine Satelliten-Antenne neu ausgerichtet werden, in »Blockout« gilt es, ein hochrangiges Ziel in einem verlassenen Appartement-Komplex auszuschalten. Dabei steht es dem Spieler frei, ob der das Gebäude stürmt, das Ziel aus der Entfernung mit dem Sniper-Gewehr eliminiert oder sich bis ungesehen hineinschleicht.

Sniper Ghost Warrior 3 erscheint am 4. april 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.