Sony - Der größte Triumph der Playstation

Dienstag, 13. Juni 2017 um 02:00

Sony ist einer der wichtigsten Namen in der Spiele-Industrie: Mit der Playstation ist die japanische Firma seit Jahrzehnten an vorderster Front der Konsolenkriege dabei. Und keine Schlacht haben sie so entschieden, so lässig und so demütigend für die Konkurrenz gewonnen wie den Meilenstein, den wir in diesem Video vorstellen.

Außerdem zeigen wir, warum Sonys wohl wichtigste First-Party-Spiele so erfolgreich waren: Die Storytelling-Meisterwerke von Naughty Dog, Uncharted und The Last of Us.

Für einen ausführlichen Überblick über die Geschichte des Konsolenherstellers empfehlen wir unser großes Historien-Video über Sony.