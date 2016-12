South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Superhelden gegen Hamster im Trailer

Donnerstag, 08. Dezember 2016 um 15:00

In South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe kehren Stan, Kyle, Kenny & Co. zurück, um wieder einmal allerlei verrückte Abenteuer zu überleben. Anders als im Vorgänger Der Stab der Wahrheit schlüpfen sie diesmal jedoch nicht in die Rollen von Elfen oder Magiern, sondern verkleiden sich als Superhelden. Als Coon und Freunde wollen sie sich dem Bösen entgegenstellen, während Cartman aus der Gruppe das größte Superhelden-Franchise überhaupt machen will. Spitzen in die Richtung von Marvel und DC sind damit also garantiert.

Der Coon Verschwörungs-Trailer stellt nun die Superhelden aus South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe etwas genauer vor. Im Mittelpunkt stehen Figuren wie Mysterion, die Fans der TV-Vorlage bereits kennen. Als großer Bösewicht tritt hingegen Professor Chaos auf, der den Superhelden Hamster auf den Hals hetzt - oder es zumindest versucht.

South Park: Die rektuläre Zerreißprobe sollte ursprünglich im Dezember 2016 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt kommen, wurde dann aber auf das Frühjahr 2017 verschoben.