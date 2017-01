Space Engineers - Video: Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Sonntag, 29. Januar 2017 um 07:00

Space Engineers? Das Lieblingsspiels unseres Users Tobias kommt Johannes irgendwie bekannt vor. Kein Wunder, schließlich hat er den Aufbau- Survival-Mix bereits ganz zu Beginn seiner Early-Access-Geschichte in der GameStar vorgestellt.

Das war 2013 und seitdem hat sich Space Engineers stark weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es neben dem Sandbox- auch einen Survival-Modus sowie eine echte Kampagne mit Missionen. Seine größte Stärke - das schier grenzenlose Bausystem mit Physiksimulation ist natürlich immer noch an Bord. Ganz fertig ist Space Engineers allerdings immer noch nicht, gerade erst hat die Beta-Phase begonnen.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.