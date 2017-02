Spellforce 3 - Preview-Video: Die Rückkehr der Fantasy-Echtzeitstrategie

Samstag, 11. Februar 2017 um 00:01

Spellforce 3 für unser Preview-Video anzuspielen, fühlte sich an, wie nach Hause zu kommen: In eine Zeit, als Fantasy-Echtzeitstrategie noch groß und großartig war! Beim Entwickler durften wir das Spiel ausgiebig ausprobieren.

Erstmals und exklusiv gab es sowohl eine frühe Mission aus der Kampagne als auch eine Multiplayerschlacht zu spielen. Im Video zeigen wir, wie Spellforce 3 funktioniert: Die serientypische Mischung aus Rollenspiel und Strategiepart, der Basenbau und die Wirtschaft, die Erkundung der Welt. Ach ja, und wie verdammt schön das Ding aussieht!

Und wir erklären, warum Spellforce 3 ein so angenehm klassisches Strategiespiel wird und was es vor allem für Fans von Age of Mythology, Schlacht um Mittelerde oder Warcraft 3 so spannend macht.