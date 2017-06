Spider-Man - Atemberaubender Gameplay-Trailer zum PS4-exklusiven Spidey

Montag, 12. Juni 2017 um 08:00

Spidey ist zurück. Zum ersten Mal veröffentlicht Entwickler Insomniac echtes Gameplay zum PS4-exklusiven Spider-Man. Darin legt sich die freundliche Spinne von nebenan mit Mr. Negative an und gerät in einen Bandenkrieg zwischen Kingpin und Triaden. Was als kleine Rauferei beginnt, endet in einer gigantischen Zerstörungsorgie mitten in Manhattan. Rein spielerisch verbindet Spider-Man offenbar ein arkham-ähnliches Kampfsystem mit Open-World-Schwingerei und Schleicheinlagen. Was uns noch ein bisschen sauer aufstößt: Die Gameplay-Szenen arbeiten sehr viel mit aufdringlichen Quicktime-Aktionen. Das kann aber auch an der verdichteten Präsentation liegen.

Spider-Man erscheint im Frühjahr 2018 exklusiv für Playstations Plattform.