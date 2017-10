Spieletests 1997 - Als Review-CDs noch verbrannten - GameStar TV

Mittwoch, 25. Oktober 2017 um 11:00

Passend zum neuen GameStar Retro-Jahrbuch 1997 spricht Christian Fritz Schneider in dieser Folge von GameStar TV mit unserem Sonderheft-Autor Martin Deppe - ein kleiner Blick hinter die Kulissen also.

Wenig überraschend kommen wir dabei schnell auf peinliche Fehlerkuriose Anekdoten und , beispielsweise auch die verbrannte Test-CD zur Hubschrauber-Actionsimulation Comanche 3. Aber ein nostalgischer Rückblick ist nur ein Teil des Videos, denn es muss natürlich auch um die Unterschiede zur redaktionellen Arbeit von damals zu heute gehen.

Kann man das heute noch spielen?

Für das Sonderheft haben die Redakteure viele der Spiele nochmal installiert und gespielt. Deshalb sprechen wir auch darüber, welche Art von Spielen in den 20 Jahren gut gealtert sind und was man heute kaum noch spielen kann und will.

Außerdem gibt es einen Blick ins Archiv von Martin, in dem sogar noch ein paar alte Dias von LucasArts verstauben. Martin verrät natürlich auch, warum wir uns für dieses Retro-Heft entschieden haben, auch neben dem 20. Geburtstag der GameStar.