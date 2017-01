Star Citizen - Chris Roberts erklärt im Trailer, was sein Spiel werden soll

Samstag, 24. Dezember 2016 um 16:10

In diesem neuen Video zu Star Citizen stellt Chris Roberts das bisher entwickelte Spiel und die Vision auf Basis des soeben veröffentlichten Updates 2.6 vor. In einem persistenen Online-Universum sollen Spieler nicht nur ihre Raumschiffe wählen, sie sollen auch ihren eigenen »Way of Life« aussuchen dürfen. Vom Kopfgeldjäger über den Bergbauer bis hin zum Entdecker sollen viele Spielstile möglich sein. Für Einzelspieler wird gleichzeitig das mit hochkarätigen Schauspielern besetzte Squadron 42 entwickelt.

In der aktuellen Alpha 2.6 zu Star Citizen können sich Spieler bereits jetzt einen Vorgeschmack auf das komplette Universum holen.