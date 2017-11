Star Citizen - CitizenCon 2947 Retrospective (AtV)

Samstag, 04. November 2017 um 13:15

Die CitizenCon 2017 ist vorbei und die aktuelle Folge von Around the Verse lässt die Veranstaltung nochmal revue passieren. Darüber hinaus wird in einem neuen Burndown-Segment der Fortschritt bezüglich des Updates 3.0 dokumentiert. Offenbar befinden sich Features wie Fracht und Missionen bereits in einer finalen Implementierungsphase.

Vielleicht dürfen wir in den kommenden Wochen bereits mit einer Ausweitung der Testgruppe rechnen. Aktuell testen rund 800 Tester der Evocatigruppe unter einer Verschwiegenheitsvereinbarung das kommende Update.