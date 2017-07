Star Citizen - Cyclone und Schiffs-Persistenz (AtV)

Samstag, 29. Juli 2017 um 12:40

Einmal in der Woche zeigen die Entwickler von Star Citizen die Fortschritte in der Entwicklung des ambitionierten Weltraumspiels in der Videoshow Around the Verse. In dieser Woche gibt es neben einem Studiobericht aus Austin sowie vom externen Entwickler Turbulent (unter anderem für die soziale Plattform Spectrum verantwortlich) einen näheren Blick auf das neue Bodenfahrzeug Cyclone.

Zusätzlich sprechen die Entwickler ausführlich über Persistenz von Schiffen in Schiffen, sowie die damit einhergehende erste Umsetzung eines Legalitäts-Systems, anhand dessen unter anderem das Wanted-Level von Piraten errechnet wird.