Star Citizen - Die Gestaltung von Raumschiff-Wracks (AtV)

Samstag, 15. Juli 2017 um 09:49

Wracks sind wichtige Bestandteile beim Bau von Inhalten für das Mammutprojekt Star Citizen. Raumschiffe verunglücken im riesigen Universum nicht bloß durch Raumkämpfe oder Unfälle in unerwarteten Asteroidenfeldern. Auch auf den Planeten und Monden des Spieluniversums finden sich immer wieder verunfallte, teilweise ewig alte Wracks, bedeckt von Staub und halb verfallen.



In Update 3.0 (das wir bereits gespielt haben und in unserer aktuellen Titelstory ausführlich behandeln) werden die Wracks noch unbewohnt sein, später sind sie als Basis für (friedliche und feindliche) NPCs vorgesehen. In der Videoshow sehen wir einige äußerst beeindruckende Variationen.