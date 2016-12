Star Citizen - Größenvergleich der Raumschiffe im Trailer

Donnerstag, 22. Dezember 2016 um 17:20

Im Feiertags-Livestream, der letzten Präsentation des Jahres zu Star Citizen, zeigte Entwickler Cloud Imperium Games einen eindrucksvollen Teaser zu einem Trägerschiff der Alienrasse Vanduul. Viele Zuschauer hatten da schon den Eindruck, dass dieses Trägerschiff die Größenverhältnisse der Schiffe in Star Citizen nochmal gehörig auf den Kopf stellen würde.

Dieses Video zeigt, wie gigantisch die Schiffe in Squadron 42 und Star Citizen sein werden. Der Bengal Carrier der UEE (United Empire of Earth) ist mit 990 Metern gegen den satte 1,7 Kilometer langen Vanduul Driller schon nur noch eine Randnotiz. Das 2,8 Kilometer lange Superschiff der Vanduul, das Kingship, löst allerdings schon allein durch die schiere Größe Fluchtreflexe aus. Beide Schiffe werden nach Aussage der Entwickler außen und innen voll ausmodelliert sein, was auf geplante Enterkämpfe schließen lässt.