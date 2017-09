Star Citizen - Usables: The Universe at Your Command (AtV)

Samstag, 30. September 2017 um 13:40

In dieser Woche geht es in der Videoshow Around the Verse zu Star Citizen erneut um Details. Die Entwickler erzählen ausführlich, wie die Nutzung von Gegenständen (darunter Stühle, Tische, Tassen, Gläser, Terminals, Module etc.) mit den richtigen Animationen verknüpft werden muss, damit eine glaubwürdige Welt entsteht.

Darüber hinaus geht es natürlich im wöchentlichen Burndown-Segment um die Anzahl der verbleibenden Bugs, die im Moment noch dafür sorgen, dass das sehnlich erwartete Update 3.0 noch nicht bei der ersten Testgruppe gelandet ist.