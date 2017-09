Star Citizen - Wahlmöglichkeiten & Konsequenzen: Das Quest-System (AtV)

Samstag, 16. September 2017 um 11:22

Star Citizen erhält bald das Update 3.0, dass die Grundlage für ein komplettes Universum legen soll. In der aktuellen Ausgabe der Around the Verse - Videoshow gehen die Entwickler von Cloud Imperium Games detailliert auf die Tools und die Vorteile des neuen Missionen-Systems ein. Zeiteinsparungen in der Entwicklung durch Wiederverwendbarkeit von Missions-Modulen und gleichzeitig dynamische, interessante Quests sind das Ziel.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Folge des Burndown-Segments, in dem die Fortschritte bei der Bewältigung der Bugs vor Release von Update 3.0 thematisiert werden.