Star Citizen - Wie die Flugverkehrskontrolle funktioniert (AtV)

Samstag, 23. September 2017 um 11:34

Die aktuelle Videoshow »Around the Verse« zum ambitionierten Spielprojekt Star Citizen dreht sich in dieser Woche um Fluglotsen. Die sollen jeweils eine eigene KI darstellen, einen NPC mit Charakter. Damit wird die Immersion erhöht und die Welt authentischer, so die Entwickler.

Darüber hinaus wird im Burndown-Segment des Videos auf den Stand der Dinge bezüglich der Veröffentlichung von Update 3.0 gesprochen. Die Bugliste ist nun bereits unter 10 gefallen, eine Veröffentlichung an die erste Testergruppe steht kurz bevor.