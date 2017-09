Star Fox 2 - Der verschollene SNES-Klassiker im Test

Mittwoch, 27. September 2017 um 16:00

Das Star Fox-Team kehrt zurück, um erneut Corneria vor dem galaktischen Schurken Andross zu retten. Auf dem Nintendo Classic Mini SNES haben wir erstmals Gelegenheit, das gecancelte Star Fox 2 zu spielen, um die sich so viele Mythen ranken. Und zwar in genau der Form, in der sie damals erscheinen sollte. Wir staunen über ein verändertes Konzept und das Gimmick des alternativen Kampfläufer-Modus für die Arwing-Raumschiffe.

Das Spiel sollte ursprünglich 1995 für das Super Nintendo erscheinen. Nintendo zog allerdings die Notbremse, da im gleichen Jahr auch Sonys PlayStation erschien und man trotz Super FX 2 Chip den Vergleich scheute. Im Test zeigt sich, ob die Weltraumballerei trotz hoffnungslos veralteter Technik immer noch Spaß macht oder ob Nintendo sie besser in der Schublade gelassen hätte.

