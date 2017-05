Star Trek: New Horizons - Wer steckt hinter dem besten Enterprise-Spiel seit Jahren? - GameStar TV

Freitag, 19. Mai 2017 um 17:49

Star Trek: New Horizons ist zwar noch in der Alpha, aber die Mod für Stellaris ist das Beste, was Star-Trek-Fans derzeit spielen können. Wir wollten deshalb von den Entwicklern wissen, wie die Mod entstanden ist und was uns demnächst an neuen Inhalten erwartet. Und ob sie Angst vor einenm Verbreitungsverbot durch die Lizenzinhaber der Star-Trek-Marke haben.

Zu Gast in dieser Folge von GameStar TV sind deshalb Marc Schmelzer und Musa von Homeyer, die beiden Gründer der Erfolgs-Mod New Horizons.

New Horizons führt durch alle Epochen von Star Trek und bringt neben neuen Rassen und Raumschiffen auch jede Menge Events und Gameplay-Änderungen. Details dazu gibt es sowohl auf der Steam Workshop-Seite von Stellaris als auch auf der offiziellen Webseite zur Mod.