Star Wars: Battlefront 2 - Entwickler-Video: »Wie kam es zur Story auf Seiten des Imperiums?«

Freitag, 19. Mai 2017 um 16:35

Im neuesten Trailer zu Star Wars: Battlefront 2 erklären die Macher des Actionspiels, wie es eigentlich zur Story aus der Perspektive des Imperiums kam. Zur Wort melden sich Mark Thompson, Projektverantwortlicher beim Entwickler EA Motive und Steve Blank von LucasFilm.

EA Motive ist das jüngste Studio von Electronic Arts und wurde in Montreal, Kanada gegründet. Das Team arbeitet an der Einzelspielerkampagne von Star Wars: Battlefront. Daneben arbeiten auch die Studios Criterion und DICE Schweden am Projekt mit.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.