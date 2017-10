Star Wars: Battlefront 2 - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafikvergleich

Freitag, 06. Oktober 2017 um 09:17

Star Wars: Battlefront 2 ist nun in der Beta und wir werfen eine ganz kurzen Blick auf die Technik. Der Vergleich soll nur einen ersten Eindruck geben, da die Aufnahmen durch die Einschränkungen der Beta nur einen geringen Umfang des Spiels abdecken.

Im Video vergleichen wir Star Wars Battlefront 2 auf PC, PS4 und Xbox One. Die gute Nachricht vorweg: es sieht auf allen Plattformen beeindruckend aus. Die PC-Version liegt leicht im Vorteil, das fällt größtenteils aber nur im direkten Vergleich auf. So kann die PC-Version mit entsprechender Hardware in der Ferne mehr Details darstellen, ebenso sehen die Schatten ein wenig besser aus – auch auf die Entfernung.

Star Wars: Battlefront 2 Preview: Unser Fazit zu den Weltraumschlachten

Unser Testsystem:

Intel Core i7 6700K

16 GB DDR4 RAM 2133 MHz

ASUS Strix GeForce GTX 1080 Ti

250 GB Samsung 850 Evo SSD

2 TB Seagate Desktop

Windows 10 Creators Update

