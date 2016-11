Star Wars: Battlefront - U-Wing im ersten Video zum Rogue-One-DLC »Scarif«

Freitag, 18. November 2016 um 16:43

Im Trailer zur Ultimate Edition von Star Wars: Battlefront bekommen wir auch die ersten ganz kurzen Szenen aus dem vierten und letzten DLC Rogue One: Scarif zu sehen. Der kurze Ausschnitt zeigt die Rebellen im Kampf gegen imperiale ATAT-Walker und ein paar Infanteristen des Imperiums mit Blastern. Außerdem sehen wir ganz kurz den neuen Raumjäger der Rebellen, den U-Wing.

Die Ultimate Edition von Battlefront liefert das Hauptspiel und alle DLCs zum Preis des ursprünglichen Hauptspiels. Also eine Art Game-of-the-Year-Edition.

Der Rogue-One-DLC kommt übrigens noch vor dem Kinostart von Rogue One am 16. Dezember 2016. Er liefert wieder zwei Helden, vier Karten und einen Spielmodus, der Raumkämpfe und Bodenschlachten mixt, ähnlich wie schon beim Todesstern-DLC. Einzeln wird der DLC für PC, PS4 und Xbox One wieder 15 Euro kosten.