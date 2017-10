Star Wars: Die letzten Jedi - Neues Behind-the-Scenes-Video mit Mark Hamill und Carrie Fisher

Mittwoch, 25. Oktober 2017 um 08:00

Das neue Behind-the-Scences-Video zu Star Wars: Die letzten Jedi wirft einen Blick hinter die Kulissen und begleitet Cast und Crew bei den Dreharbeiten zu Episode 8.

In vielen neuen Szenen setzt Regisseur Rian Johnson auch mal einen Stormtrooper Helm auf und gibt Chewbacca Sprachanweisungen. Dabei kommen auch die Hauptdarsteller Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Carrie Fisher und Regisseur Rian Johnson zu Wort.

Die letzten Jedi setzt direkt an die Ereignisse des Vorgängerfilms Das Erwachen der Macht an und zeigt Reys Ausbildung zum Jedi unter der Leitung von Luke Skywalker auf Ahch-To. Währenddessen geht der Kampf der Rebellen gegen die First Order weiter und Finn trifft erneut auf Captain Phasma.

Star Wars: Die letzten Jedi kommt am 14. Dezember 2017 in die Kinos.