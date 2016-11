Star Wars: Rogue One - Asien-Trailer: Neue Szenen mit Darth Vader und dem Todesstern

Freitag, 11. November 2016 um 12:50

Nach dem deutschen finalen Trailer ist jetzt ein asiatischer finaler Trailer zu Star Wars: Rogue One mit einigen neuen Szene eingetroffen. So erfährt man nicht nur mehr von der Hintergrundgeschichte der Hauptfigur Jyn Erso, gespielt von Felicity Jones, auch gibt es neue Szenen mit dem Todesstern und dem legendären Bösewicht Darth Vader. Möge die Macht mit euch sein!

Rogue One: A Star Wars Story ist zwischen den beiden Trilogien Episode I-III und Episode IV-VI angesiedelt und spielt demnach vor dem ersten Star-Wars-Film Krieg der Sterne von George Lucas. Eine Gruppe von Rebellen setzt alles dran, die Pläne für eine neue und mächtige Waffe des Imperiums zu stehlen: Den Todesstern.



Rogue One kommt am 15. Dezember 2016 in die deutschen Kinos.