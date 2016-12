Star Wars: Rogue One - China-Trailer: Viele neue Action-Szenen mit mehr Weltraumschlachten

Donnerstag, 08. Dezember 2016 um 05:00

Der chinesische Trailer zu Star Wars: Rogue One zeigt viele neue Action-Szenen mit jede Menge Weltraumschlachten zwischen X-Wings und Tie-Fightern. Der Todesstern wird aktiviert und zeigt seine zerstörerische Kraft und Donnie Yen verprügelt auch blind jeden Stormtropper, der ihm in die Wege kommt - mit tatkräftiger Unterstützung seines Freundes Baze Malbus (Jiang Wen).

Rogue One: A Star Wars Story erzählt die Vorgeschichte zum ersten Star-Wars-Film Krieg der Sterne von George Lucas und ist damit zwischen der Prequel-Trilogie Episode I-III und der Original-Trilogie Episode IV-VI angesiedelt. Eine Gruppe von Rebellen setzt alles dran, die Pläne für eine neue und mächtige Waffe des Imperiums zu stehlen: Den Todesstern.



Rogue One kommt am 15. Dezember 2016 in die Kinos. In China geht der neue Star-Wars-Film erst im Januar an den Start.