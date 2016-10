Star Wars: The Old Republic - Verraten-Trailer stellt das Add-on »Knights of the Eternal Throne« vor

09.10.2016 84 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Die für Premium-Nutzer kostenlose Inhalts-Erweiterung »Knights of the Eternal Throne« lässt Spieler demnächst als Fremdling ein Team handverlesener Verbündeter anführen. Gemeinsam geht es gegen eine der gerfährlichsten Familien des Star-Wars-Universums. Im Kampf um den Thron treten Mutter gegen Tochter und Schwester gegen Bruder an. Letztlich obliegt es dem Spieler, zu entscheiden, wer lebt, wer stirbt und wer über die Galaxis herrscht. Geht es für die Galaxis zur hellen oder zur dunklen Seite der Macht?



Der neue Trailer zum Add-on gibt einen ersten Einblick in die kommenden Inhalte für Star Wars: The Old Republic.