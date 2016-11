Starcraft 2 - Gameplay-Fazit zum Koop mit Kommandant Stukov

Montag, 07. November 2016 um 17:03

Starcraft 2 bekommt einen neuen Kommandanten für den Koop-Modus. Diese und weitere Neuigkeiten zu Starcraft 2 gab Blizzard im Rahmen der Hausmesse Blizzcon 2016 bekannt. Der aus der Kampagne bekannte Stukov ist bald in den Koop-Missionen anwählbar. Man steuert ihn nicht selbst, dennoch bringt er das bekannte Gameplay gehörig durcheinander, denn der Typ ist eine Mischung aus Mensch und Zerg, was sich in den von uns kontrollierbaren Einheiten und Gebäuden wiederspiegelt. Wie genau sich Stukovs Truppen spielen und welchen Eindruck der neue Kommandant beim Probespiel hinterlassen hat, erklärt Julius im Video. Denn während Stukov erst 2017 für alle spielbar sein wird, konnte Julius bereits im Rahmen der Blizzcon eine Runde mit ihm spielen.