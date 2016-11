Steam-Analyse - Die Interface-Neuerungen vorgestellt

Mittwoch, 09. November 2016 um 16:33

Steam hat seit kurzem ein neues Interface, Valve nennt den Facelift das »Discovery Update 2.0« und der Name passt ziemlich gut, denn damit sollen es die Nutzer leichter haben, Spiele nach ihrem Geschmack zu finden. Wir stellen im Video alle Interface-Neuerungen sowie die praktischen Sortier- und Filterfunktionen des neuen Steam-Interface vor und zeigen, wo sich diese Neuerungen verbergen. Letztendlich wirkt das Update wirklich durchdacht und an einigen Stellen sehr klug durchdacht. Am Ende - und das wiederholen wir gern auch in der Videobeschreibung - hat hier ein großer Spielehändler lediglich sein Schaufenster und die Warenregale optimiert. Und neben Steam gibt es noch viele andere Möglichkeiten, tolle Spiele zu kaufen. Interessant ist der Blick auf die Steam-Neuerungen unserer Meinung nach aber allemal.

