Steel Division: Normandy 44 - Analyse-Video: Deck-System & Divisionen erklärt

Freitag, 07. April 2017 um 18:17

Wie auch in der Wargame-Reihe gibt es in Steel Division: Normandy 44 ein Deckbuilding-System für die Einheiten die sie in die Schlachten um die Normandie führen wollen. Dabei basteln Sie sich für anstehende Gefechte aus 18 unterschiedlichen, den originalen Vorbildern entsprechenden Divisionen so genannte Battlegroups zusammen.

Wie dieses System funktioniert, wie es mit dem neuartigen 3-Phasen-System interagiert und wieviel es mit der Realität zu tun hat, erfahren Sie von Alexander Beck, der die letzten Streams von Paradox Interactive analysiert und die wichtigsten Informationen gesammelt hat.

Steel Division: Normandy 44 kommt bereits in wenigen Wochen für PC raus. Vorbesteller können die Beta spielen. Mehr zum Spiel erklären wir auch in der Preview zu Steel Division.

Die erste Video-Analyse: Was macht Steel Division anders?