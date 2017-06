Steep - Gameplaytrailer zeigt den Wettkampf-DLC »Road to the Olympics«

Dienstag, 13. Juni 2017 um 00:03

Mit der Erweiterung »Road to the Olympics« für das Open-World-Wintersportspiel Steep um olympische Wettkampfdisziplinen erweitert. Downhill, Slalom und Co. sollen so auf die 2018 stattfindenden Olympischen Winterspiele einstimmen. Der erste Gameplaytrailer stellt einige der neuen Sportarten vor, die die Spieler in den virtuellen Schneelandschaften ab dem 5. Dezember 2018 befahren können.