Steep - Wintersport-Spiel hebt mit dem letzten DLC komplett ab (Trailer)

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 11:11

Wer den Season Pass für Steep gekauft hat, kann jetzt die letzte DLC-Erweiterung namens Extreme Pack für PC, PS4 und Xbox One herunterladen. Später wird es die Erweiterung auch als Einzel-Download geben.

Das Extreme Pack liefert drei neue Sportarten. Hier die offizielle Beschreibung von Ubisoft:

Raketen-Wingsuit: Dank des mächtigen Raketen-Wingsuits haben die Spieler die Möglichkeit, die verschneiten Höhen der Alpen und Alaskas in halsbrecherischen Geschwindigkeiten zu entdecken.

Speed-Gliding: Spieler erleben eine Kombination aus rasanter Skiabfahrt und spannendem Paragliding an endlosen und unvorhersehbaren Schauplätzen. Die Athleten können zuvor unmögliche Strecken befahren, indem sie die Berghänge hinabrasen, abheben und neue kreative Wege finden, um das Gebirge zu erforschen.

Base Jumping: Spieler springen von den höchsten Punkten des Gebirges in die Tiefe und erleben den puren Nervenkitzel der riskantesten Sportart der Welt. Diese extreme Erfahrung ermöglicht die Erkundung von abgelegenen Orten.

Im Dezember wird es dann aber nochmal eine Erweiterung für Steep unabhängig vom Season Pass geben, die olympische Diziplinen liefert. Steep: Road to the Olympics soll am 5. Dezember 2017 veröffentlicht werden und unter anderem Slalom und Downhill in Pyeongchang in Südkorea bieten.